باسيل: الموقف الشجاع والصامد اقوى من السلاح

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"أهلنا في الجنوب ابطال ويتمسكون بارضهم، ولهذا لن يخسروها، واسرائيل لا تستطيع البقاء فيها. الموقف الشجاع والصامد بكتير من الاوقات هو اقوى من السلاح، ويلتف حوله كل الوطنيين الاحرار. يبدو ان ضمانة اهل الارض اقوى من ضمانة كل الدول".