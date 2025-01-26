Advertisement

لبنان

باسيل: الموقف الشجاع والصامد اقوى من السلاح

Lebanon 24
26-01-2025 | 07:32
A-
A+



Doc-P-1311548-638734987997275614.jpg
Doc-P-1311548-638734987997275614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، اليوم الأحد، عبر حسابه في منصة "أكس":

"أهلنا في الجنوب ابطال ويتمسكون بارضهم، ولهذا لن  يخسروها، واسرائيل لا تستطيع البقاء فيها. الموقف الشجاع والصامد بكتير من الاوقات هو اقوى من السلاح، ويلتف حوله كل الوطنيين الاحرار. يبدو ان ضمانة اهل الارض اقوى من ضمانة كل الدول".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-01-26
11:28 | 2025-01-26
11:22 | 2025-01-26
11:19 | 2025-01-26
10:53 | 2025-01-26
10:42 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24