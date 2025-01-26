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لبنان

أطلق العدوّ النار عليه.. الجيش ينعى شهيده "محمد يوسف زهور" (صورة)

Lebanon 24
26-01-2025 | 07:47
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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون أول محمد يوسف زهور الذي استشهد بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥  جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي على طريق مروحين الضهيرة – صور.
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وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد ٧ / ١١ /١٩٨٧  يحمر – النبطية.
- تطوع في الجيش بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٨.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)



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