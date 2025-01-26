أطلق العدوّ النار عليه.. الجيش ينعى شهيده "محمد يوسف زهور" (صورة)

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وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:- من مواليد ٧ / ١١ /١٩٨٧ يحمر – النبطية.- تطوع في الجيش بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٠٨.- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان.(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)