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لبنان

حصيلة شهداء الجنوب ارتفعت.. كم بلغ عددهم؟

Lebanon 24
26-01-2025 | 07:54
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع  لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة،  أدت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء باستشهاد مواطن في العديسة، واستشهاد مواطن ومواطنة شابة في ميس الجبل، واستشهاد مواطن في مركبا، ما يرفع العدد الإجمالي للشهداء حتى الساعة إلى خمسة عشر شهيدا.
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