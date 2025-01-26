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لبنان

سكاف: إسرائيل تستغل أي ذريعة لإطالة ‫الاحتلال

Lebanon 24
26-01-2025 | 07:57
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كتب النائب غسان سكاف في منصة "إكس":

"‏دماء اللبنانيين تناشد المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف النار بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام ‫إسرائيل  بالانسحاب من ‫الاراضي اللبنانية.  يبدو أن إسرائيل تستغل أي فجوة أو ذريعة لإطالة ‫الاحتلال ومنها استكمال تشكيل ‫السلطة في لبنان. إن الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ سيادية وملتزمة بتنفيذ ‫اتفاق وقف اطلاق النار سيقلص هامش المناورة الإسرائيلي. إن وقوف ‫الجيش اللبناني  إلى جانب المواطنين أطلق ‫مقاومة مدنية  للاحتلال سيؤدي إلى فرض أمر واقع يخرق تمديد الاحتلال لمدة شهر الذي تطالب به إسرائيل لاستكمال تدمير القرى اللبنانية، وقطع الطريق على دخول أطراف على الخط بذريعة مقاومة الاحتلال وتحويل المقاومة المدنية إلى ‫مقاومة عسكرية".
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