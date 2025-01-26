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لبنان

ميشال عون: هل يسمع العالم؟

Lebanon 24
26-01-2025 | 08:21
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 كتب الرئيس ميشال عون عبر حسابه على منصة "إكس":
"الأرض لأبنائها، لمن يرويها بدمه، لمن يدافع عنها باللحم الحي، لمن يستشهد على طريق العودة اليها. ولا أحد، لا أحد يمكنه اقتلاعه منها. هذا ما يصرخ به مشهد اليوم، فهل يسمع العالم؟".
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