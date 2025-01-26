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لبنان

تزامنًا مع الاعتداءات في الجنوب.. هذا ما يحدث في الهرمل

Lebanon 24
26-01-2025 | 08:42
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جوب مسيرات سيارة تحمل رايات المقاومة وصور الشهداء شوارع مدينة الهرمل في هذه الأثناء، تضامنًا مع أهل العزة والكرامة في الجنوب. (الوكالة الوطنية) 
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