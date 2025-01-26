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لبنان
الصمد: اليوم هو يوم تحرير ثان للجنوب وللتراب اللبناني
Lebanon 24
26-01-2025
|
08:54
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رأى رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في بيان، أن "امتزاج دماء الجيش اللبناني اليوم مع دماء الشعب في الجنوب يؤكد ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة"، مؤكدا أن "يوم 26 كانون الثاني 2025 هو يوم تحرير ثان للجنوب وللتراب اللبناني. هو يوم عظيم ويوم فرح وانتصار برغم كل الوجع والخسائر، ويؤكد أن شعبنا العظيم يتقدم الجيش والمقاومة في تحرير أرضه، برغم أنه أعزل، ما يثبت أن المقاومة ليست عسكرية فقط بل هي مقاومة شعبية بالدرجة الأولى، وأن الأهالي هم السياديون الحقيقيون الذين يحفظون سيادة لبنان ويحررونه من رجس الإحتلال".
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وسأل: "أين هم رعاة إتفاق وقف اطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية، وهل أن الولايات المتحدة متواطئة مع العدو الإسرائيلي لمنع تنفيذ هذه القرارات، وخصوصاً القرار 1701 الذي أسقطه العدو الإسرائيلي بعدم تنفيذه له، وعليه نطالب اليوم بتطبيق القرار 425 الذي ينص على انسحاب العدو الإسرائيلي من لبنان".
وختم: "مقاومة الشعب اللبناني للإحتلال الإسرائيلي تثبت أنه شعب لا يقهر، وتؤكد ما نقوله إنه طالما هناك إحتلال سيكون هناك مقاومة".
وكان النائب الصمد قد استقبل في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية وفداً من المؤهلين أول والمؤهلين المتقاعدين في الجيش اللبناني، راجعوه بخصوص مطلبهم بالحصول على قسائم محروقات شأنهم في ذلك شأن بقية الأجهزة الأمنية الأخرى.
كما استقبل النائب الصمد رؤساء بلديات ومخاتير ووفوداً وفاعليات من الضنية والمنية وطرابلس وعكّار والشمال، راجعوه في قضايا خدماتية وأموراً عامة وخاصة.
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