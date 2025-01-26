Advertisement

لبنان

في أبي سمراء.. وفاة شابة بعد سقوطها من الطابق الرابع

Lebanon 24
26-01-2025 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1311589-638735043118328740.jpg
Doc-P-1311589-638735043118328740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة الشابة "ه.ع" سورية الجنسية البالغة من العمر 27 عامًا بعدما تعرضت لحادثة سقوط من الطابق الرابع في أحد المباني بمنطقة الشوك - أبي سمراء.

وكانت حضرت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى مكان الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية لها قبل نقلها بحالة حرجة إلى مستشفى هيكل لتلقي العلاج.
Advertisement

وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقًا في الحادثة لكشف ملابساتها وتحديد الأسباب التي أدت إلى سقوطها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-01-26
11:28 | 2025-01-26
11:22 | 2025-01-26
11:19 | 2025-01-26
10:53 | 2025-01-26
10:42 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24