في أبي سمراء.. وفاة شابة بعد سقوطها من الطابق الرابع

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة الشابة "ه.ع" سورية الجنسية البالغة من العمر 27 عامًا بعدما تعرضت لحادثة سقوط من الطابق الرابع في أحد المباني بمنطقة الشوك - أبي سمراء.وكانت حضرت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة إلى مكان الحادث، حيث عملت على تقديم الإسعافات الأولية لها قبل نقلها بحالة حرجة إلى مستشفى هيكل لتلقي العلاج.وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقًا في الحادثة لكشف ملابساتها وتحديد الأسباب التي أدت إلى سقوطها.