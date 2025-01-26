بعد محاولة قنصها ثلاث مرات.. القصيفي يستنكر الاستهداف الإسرائيلي للمراسلة "جويل مارون"

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إتصل نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي اليوم بعضو النقابة الزميلة جويل مارون، مراسلة تلفزيون "روسيا اليوم"، وهنأها على نجاتها من استهداف قناصة جيش العدو الاسرائيلي لها خلال تغطيتها حدث عودة أبناء كفركلا الجنوبية إلى بلدتهم، وذلك لثلاث مرات متتالية قبل أن يتدخل الجيش اللبناني الموجود في البلدة ويعمل على سحبها من الموقع التي كانت تتولى التغطية انطلاقا منه".واستنكر القصيفي "هذا التعرض المتعمد من جيش العدو ضد الصحافيين والاعلاميين عن سابق تصور وتصميم، وهو الذي سبق له أن اعتدى عليهم على مدى الأشهر الماضية واوقع ما يزيد على الاثني عشر شهيدا في صفوفهم، وما ينوف على العشرين جريحا من بينهم من أصيب باعاقات دائمة وموقتة".وحيا "جهود الزميلات والزملاء والمصورين والطواقم التقنية، في كل الوسائل الاعلامية، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم بكل حرفية لمواكبة عودة الجنوبيين إلى مدنهم وبلداتهم التي احتلتها إسرائيل ودمرتها في عدوانها الاخير".ودعا القصيفي إلى "احترام القوانين والقرارات الدولية ومبادرة الدولة العبرية إلى سحب قواتها في التوقيت الذي حدده قرار وقف إطلاق النار الصادر عن الامم المتحدة"، معتبرا أن "ما يقوم به أهالي الجنوب اليوم هو عمل مشروع تكفله القوانين الدولية التي تحظر تهجير المدنيين من مناطقهم إبان الحروب وبعدها، وتضمن حق عودتهم اليها. وإن وقوع شهداء من الجيش والمواطنين العائدين هو دليل ساطع على مدى استهتار إسرائيل بالقوانين والقرارات الدولية ورفضها الانصياع لمنطوقها، وعلى مدى تعلق اللبنانيين، ولاسيما أبناء الجنوب بارضهم وتجذرهم فيها ورفضهم إخلاءها تحت وطأة إرهاب الاحتلال".