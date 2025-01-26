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لبنان

في كفركلا.. هذا ما فعله العدو بأهالي البلدة

Lebanon 24
26-01-2025 | 09:26
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تجدد إطلاق النار على اهالي بلدة كفركلا الموجودين على طريق برج الملوك ووقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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