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لبنان

سليمان: الالتزام بتطبيق الـ "1701" مطلب أساسي لعودة الاستقرار

Lebanon 24
26-01-2025 | 09:30
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كتب عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب محمد سليمان عبر منصة "إكس":

"يدا بيد جيشاً وشعبا بوجه الاحتلال المنتهك للقوانين والأعراف الدولية ولاتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من القرى الجنوبية الحدودية. صمود الشعب أقوى من أصوات النيران وشجاعة جيشنا أقوى من غطرسة العدو المحتل المغتصب. إن الالتزام بتطبيق ال 1701 هو مطلب أساسي لعودة الاستقرار في المنطقة وعلى الدول الراعية للاتفاق تحمل مسؤولياتها والالتزام بتنفيذه. كل التحية لأهلنا في الجنوب الصامد رحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى وحمى الله وطننا الحبيب لبنان".
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