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لبنان

دمار فاق الـ "98 بالمئة".. هكذا يبدو المشهد في "عيتا الشعب"!

Lebanon 24
26-01-2025 | 09:42
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تبين بعد دخول الأهالي إلى بلدة عيتا الشعب لتفقد منازلهم وانتشار الجيش اللبناني، أن حجم الدمار كبير جدا فاق ال 98 بالمئة، حيث ادى العدوان والقصف وعمليات التفجير إلى تسوية المنازل بالارض، فيما جابت دوريات لليونيفيل شوارع البلدة التي جرفها العدو الاسرائيلي. (الوكالة الوطنية) 
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