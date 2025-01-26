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لبنان

إطلاق نار وتفجير.. قوة إسرائيلية تنفذ تقدماً معاكساً باتجاه تجمع أهالي ميس الجبل

Lebanon 24
26-01-2025 | 09:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة اسرائيلية مؤلفة من عدد من الجنود ومعززة بدبابة ميركافا وجرافة نفذّت تقدماً معاكساً باتجاه تجمع أهالي ميس الجبل في منطقة المفيلحة غرب البلدة.

وأطلق جنود العدو النار بكثافة بإتجاههم لإرهابهم وإبعادهم، كما قامت دبابة الميركافا بدهس سيارة مدنية مركونة على جانب الطريق.
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وقام جنود العدو بتفجير مكبر صوت كان قد استخدمه المواطنون صباحاً، واغلق الطريق العام عند مدخل مقر الكتيبة النيبالية العاملة ضمن قوات اليونيفيل.
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