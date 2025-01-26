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لبنان

بدر: حماية الجنوب واجب وطني على عاتق الجيش

Lebanon 24
26-01-2025 | 08:00
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رأى النائب نبيل بدر في بيان، أن "الأهل في الجنوب اليوم لا يريدون أكثر من حقهم الطبيعي في العودة إلى أرضهم وديارهم، والعيش فيها بسلام وكرامة تحت كنف وسيادة دولتهم وحماية جيشهم الوطني، بعيدًا عن التهديدات والانتهاكات المستمرة التي تمس حقهم في الأمن والاستقرار".
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وقال: "من هنا، فإن ردع العدو وإجباره على الانسحاب الكامل والفوري من أراضينا، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لا يعد مطلبًا لبنانيًا فحسب، بل هو مسؤولية دولية تتحملها الدول التي رعت هذا التفاهم. أما مسؤولية حماية الجنوب وأهله، فهي كانت وستبقى واجب وطني على عاتق الجيش، الحامي الوحيد للوطن وسيادته".

وختم: "تحية إجلال لأهلنا في الجنوب، والرحمة لشهدائنا، والشفاء العاجل لجرحانا. حمى الله جنوبنا الغالي وجيشنا اللبناني، وحمى الله لبنان".
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