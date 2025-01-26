حراك المعلمين المتعاقدين ولجنة متعاقدي الأساسي: لإعتبار نهار "26 كانون الثاني" عيدًا وطنيًا

دعا منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور ورئيسة لجنة الأساسي منى خضر أساتذة وطلاب المدارس والثانويات الرسمية إلى إعتبار نهار غد الاثنين 26 كانون الثاني عيدًا وطنيًا بامتياز والاحتفال بيوم انتصار الشعب على الاحتلال، وذلك من خلال الإشادة داخل المدارس والثانويات بدور وأهمية الشعب "المشبع بالوطنية وروح المقاومة والإنتماء والأصالة والريادة في قيادة الوطن والإنتصار ضد الأعداء والانتصار في ساحات العلم وساحات الجهاد".

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