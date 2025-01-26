بعد التطورات الحاصلة اليوم.. هذه القرى التي دخل اليها الجيش

Advertisement

بعد التطورات الحاصلة اليوم، دخل الجيش والمواطنون اللبنانيون البلدات والقرى التالية:بني حيان ، حولا ، ميس الجبل ، مارون الراس، عيترون ، يارون ، راميا ، الضهيرة ، يارين ، ام التوت ، الزلوطية ، الطيبة ، دير سريان ، بيت ليف ، حانين ، القنطرة ، عيتا الشعب ، القوزح.أما البلدات والقرى التي لا يزال يتواجد فيها الاسرائيلي، هي:اللبونة ، مروحين ، بليدا ، محيبيب، مركبا ، كفركلا، العديسة ، رب ثلاثين ، طلوسة، تلة الحمامص ، سردا ، الوزاني ، العباسية ، المجيدية ، بسطرة ، السدانة ، بركة النقار، دير ميماس (LBCI)