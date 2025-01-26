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لبنان

بعد التطورات الحاصلة اليوم.. هذه القرى التي دخل اليها الجيش

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:32
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بعد التطورات الحاصلة اليوم، دخل الجيش والمواطنون اللبنانيون البلدات والقرى التالية: 

بني حيان ، حولا ، ميس الجبل ، مارون الراس، عيترون ، يارون ، راميا ، الضهيرة ، يارين  ، ام التوت ، الزلوطية ، الطيبة ، دير سريان ، بيت ليف ، حانين ، القنطرة ، عيتا الشعب ، القوزح. 
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أما البلدات والقرى التي لا يزال يتواجد فيها الاسرائيلي، هي:

اللبونة ، مروحين ، بليدا ،  محيبيب، مركبا ، كفركلا، العديسة ، رب ثلاثين ، طلوسة، تلة الحمامص ، سردا ، الوزاني ، العباسية ، المجيدية ، بسطرة ، السدانة ، بركة النقار، دير ميماس (LBCI)
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