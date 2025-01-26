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لبنان

كلام لافت من الموسوي لأهل الجنوب.. ماذا قال؟

Lebanon 24
26-01-2025 | 10:42
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توجه المستشار السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" النائب السابق حسين الموسوي، بتصريح إلى "أهل الجنوب الصامد المجاهد".
فقال: "من مقام سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، ومن بين يديْ سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، ومن معسكر إمام المقاومة السيد موسى الصدر، أحييكم تحية الإسلام المحمدي الأصيل، مُعتزّاً بنخوتكم الحسينية، وتَلْبِيَتكم نداء أرض عاملة المقدسة التي فَديتُموها بدمائكم الزكية الطاهرة المنتصرة على سيف المحتلين المجرمين ومن يدعمهُم. لكم كل الوفاء، والولاء للأبرار الشهداء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبّار".
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