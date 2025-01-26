مطر: تحية للجنوبيين والجيش اللبناني

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كتب النائب ايهاب مطر عبر حسابه على منصة "اكس": "‏حق عودة أهلنا، الى قراهم ومنازلهم في ⁧‫الجنوب‬⁩، مقدس لا يمكن التشكيك فيه، ما دام العدو مصراً على مواصلة احتلاله خارقاً بذلك اتفاقاً مبرماً معه. والدماء التي سقطت اليوم هي دليل على أن إرادة الشعب أقوى من كل الصواريخ والشعارات الصوتية. تحية للجنوبيين والجيش اللبناني في يوم وطني مشهود ما كان ينقصه الا رفع العلم اللبناني فقط".وفي تغريدة ثانية له قال النائب مطر: "ليلة الإسراء والمعراج معجرة نبوية تؤكد أن إيمان الإنسان قادر على كسر الزمان والمكان. كم نحتاج لـ"البراق" اليوم لنطل على المسجد الأقصى ونصلي لخلاص فلسطين ولرفعة مكانة المسلمين في كل العالم وصولا الى سدرة المنتهى".