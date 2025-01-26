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لبنان

مذكرة توقيف بحق علي حسن خليل... هذه حقيقة الخبر

Lebanon 24
26-01-2025 | 11:28
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انتشر عبر بعض المواقع الالكترونية وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبر يتحدث عن اصدار المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مذكرة توقيف بحق الوزير السابق علي حسن خليل.

فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام اتصل بالمعنيين وتبين ان الخبر قديم وصادر عن القاضي البيطار في تشرين الاول ٢٠٢١، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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