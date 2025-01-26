عميد التربية في "القومي": لتعطيل الدراسة يوم غد الاثنين

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رأى عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي الإجتماعي ايهاب المقداد، في بيان، أن "الدماء الزكية التي بذلها اللبنانيون على امتداد تصديهم الأخير للعدوان الصهيوني، والتضحيات التي قدموها طيلة فترة صمودهم الاستثنائي، والعودة الظافرة الى القرى والبلدات، تستحق جميعها أن تُخلد في التاريخ".وحث الحكومة اللبنانية على "اتخاذ القرار بتعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة كافة، يوم غد الإثنين، إفساحاً في المجال أمام الشباب للمشاركة في أعراس التحرير والنصر".