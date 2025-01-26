وزير التربية: غدا يوم تعليم عادي

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ،انه يتم التداول عبر وسائل التواصل ببيانات مفبركة منسوبة إلى الوزير والى الوزارة وهي بكاملها بيانات مفبركة لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة .

إزاء هذا الوضع اكد الوزير الحلبي ان يوم غد الاثنين هو يوم تدريس عادي ، ما لم يصدر أي قرار آخر عن رئاسة مجلس الوزراء .

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والحاقاً للبيان السابق أعلن وزير التربية انه وبعد التواصل مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، فإنه يترك لمديري المدارس والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة على تنوعها في محافظتي الجنوب والنبطية فقط تقدير الوضع واتخاذ القرار لجهة إقفال مدارسهم غدا او إبقائها مفتوحة .

أما المحافظات الباقية فإن التدريس فيها عادي .