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لبنان

افرام: تحيّة إجلال للأرواح التي خسرناها ولاحتواء التداعيات وإيجاد الحلول المناسبة

Lebanon 24
26-01-2025 | 12:19
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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام عبر منصّة "أكس": "مؤلم ومستنكر ومرفوض أن يتعرّض أهالينا في الجنوب لهذا الكمّ من القتل والعنف، في سياق عودتهم لتفقّد قراهم وما حلّ بها من دمار وخراب".
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أضاف: "تحيّة إجلال للأرواح التي خسرناها اليوم ولسقوط عشرات الجرحى، عسى يتحرّك المعنيّون في الداخل والخارج لاحتواء التداعيات وإيجاد الحلول المناسبة، بما يتوافق مع اتّفاق وقف الأعمال العدائيّة وإحلال الاستقرار".

 
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