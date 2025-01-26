افرام: تحيّة إجلال للأرواح التي خسرناها ولاحتواء التداعيات وإيجاد الحلول المناسبة

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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام عبر منصّة "أكس": "مؤلم ومستنكر ومرفوض أن يتعرّض أهالينا في الجنوب لهذا الكمّ من القتل والعنف، في سياق عودتهم لتفقّد قراهم وما حلّ بها من دمار وخراب".أضاف: "تحيّة إجلال للأرواح التي خسرناها اليوم ولسقوط عشرات الجرحى، عسى يتحرّك المعنيّون في الداخل والخارج لاحتواء التداعيات وإيجاد الحلول المناسبة، بما يتوافق مع اتّفاق وقف الأعمال العدائيّة وإحلال الاستقرار".