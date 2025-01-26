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لبنان

بيان جديد للجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
26-01-2025 | 12:18
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
يواصل الجيش مواكبة الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم في مواجهة العدو الإسرائيلي، انطلاقًا من واجبه الوطني، وذلك في ظل إصرار العدو على استهداف العسكريين والأهالي موقعًا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، ورفضه السافر  للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
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في موازاة ذلك، يستكمل الجيش الدخول إلى عدة بلدات جنوبية والانتشار فيها، ويدعو المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية، ويؤكد أنه يتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism).
 
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