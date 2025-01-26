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لبنان

ادرعي: ابتعدوا عن الحدود واسمعوا الكلمة

Lebanon 24
26-01-2025 | 12:51
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "الفرق بين صورتيْن:

الأولى لمقاولة بالمعسل على تفاحتين!!

والثانية لأعمال دفاعية هدفها التأكد من إبعاد مقاولة إيران عن حدودنا

فلكل من يحاول الاصطياد في الماء العكرة ولكل من يحاول أن يظهر نفسه "رجال" أقول: ابن داوود لم يعرف البكاء يومًا لكي يرتاح لانه مرتاح بكل خطوة يقدم عليها، بكل عمل يفعله بضمير حي..

نصيحة - انتوا ابعدوا عن الحدود واسمعوا الكلمة".
 
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