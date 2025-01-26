الاساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية": ما حدث في الجنوب درس يستلهم في استعادة الحقوق

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أشادت لجنة الاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان "بما سطره الشعب اللبناني في هذا اليوم المفصلي، 26 كانون الثاني 2025 من صفحة جديدة من التضحية والكرامة، بعد مباشرته في انتزاع حقوقه الوطنية من الاحتلال الإسرائيلي على أرض الجنوب، رغم الثمن الباهظ الذي دفعه عشرات الشهداء والجرحى من الأبرياء العزل".اضاف: "إننا في لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إذ نبارك هذا الإنجاز الذي يمثل صمود شعبنا وإرادته التي لا تُقهر، نرى فيه درساً يجب أن يُستلهم في معركة أخرى، معركة استعادة الحقوق من كل من يحرمنا إياها بلا وجه حق".وتابع: "إن من يصر على حرمان الأساتذة المتعاقدين من حقهم بالتفرغ، أو أي حق آخر، ويتعامل معنا كأرقام أو عبء، لا يختلف في سلوكه عن كل من احتل أرضنا وحاول قهر إرادتنا. فكما نجحنا في مقاومة المحتل واستعادة سيادتنا، نحن على يقين أن حقوقنا، مهما طال حرمانها، ستعود إلينا بالصبر والإصرار على مطالبنا العادلة".