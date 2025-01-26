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لبنان

الجامعة الإسلامية تعلن تعطيل الدروس غدا بفروعها كافة

Lebanon 24
26-01-2025 | 13:30
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باركت  الجامعة الإسلامية في لبنان في بيان، " للبنانيين بعامة، والجنوبيين بخاصة، ملحمة التحرير البطولية للقرى الجنوبية من رجسِ العدو الصهيوني الغاشم". 

واستشهدت بكلام  للإمام المؤسس السيد موسى الصدر الذي قال فيه: "إن تمسّك إبن الجنوب بمنطقته وبيته على رغم ما يتعرّض له هو أقل واجب لأن التجربة أكدت أن النزوح يعرّض الأرض للمطامع الإسرائيلية، وشرف أبناء الجنوب وتاريخهم يثبتان أنهم سيبقون متمسكين بأرضهم".
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واوضحت انه  "إيذاناً منها لطلابها وموظفيها وإدارتها استكمال رحلة العودة إلى الأراضي المحرّرة، تعطّل الجامعة الإسلامية في لبنان بكافة فروعها غداً، على أن يستأنف الدوام المعتاد صباح الثلاثاء المقبل في 28 كانون الثاني 2025. 

وختمت :"مبارك التحرير والعودة، والرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والصبر للعوائل الفاقدة".

 
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