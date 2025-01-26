منيمنة: عودة الجنوبيين حق مشروع يجب ان تكون بشكل آمن تحت حماية الجيش

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كتب النائب ابراهيم منيمنة عبر منصة "اكس ":" بعد انقضاء مهلة ال 60 يوماً وبعد شهور من التهجير القسري، إن عودة الجنوبيين اليوم إلى أرضهم هي حق مشروع تحت حماية الجيش اللبناني، الذي يشكل الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار.وعليه، نتقدم بداية بالتعازي لعائلات الشهداء متمنين الشفاء العاجل للجرحى".اضاف:"في هذه اللحظة التاريخية، على الحكومة اللبنانية تحمل مسؤولياتها الكاملة في الضغط على إسرائيل عبر لجنة الإشراف لتنفيذ الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية، دون أي قيد أو شرط. نحن، إذ نتفهم اللهفة الكبيرة لأهلنا في الجنوب للعودة إلى قراهم وأراضيهم، ندعو الفاعليات والقوى المحلية للالتزام بتعليمات الجيش اللبناني لتسهيل مهمته حفاظاً على سلامة اهلنا من أي اعتداءات إسرائيلية قد تهدد سلامتهم. إن العودة يجب أن تتم بشكل آمن وكريم، تحت حماية الجيش اللبناني الذي هو الدرع الواقي لجميع اللبنانيين".