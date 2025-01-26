بقرادونيان: وتحررت أرض الجنوب

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كتب الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان عبر منصة "اكس": "فرض أهل الجنوب مرّة جديدة معادلة في وجه كل المصالح الدولية. لقد تحرّرت أرض الجنوب بمقاومة الشعب وتضحيات الجيش اللبناني، بالرغم من محاولة العدو استكمال احتلال الأرض والتعدي على المدنيين. لا صوت يعلو على نبض أصحاب الأرض!".وأرفق المنشور بصورة بعنوان "وتحررت أرض الجنوب".