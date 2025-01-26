المكتب التربوي لحركة "أمل" والتعبئة التربوية في "حزب الله": لتعليق الدروس غدا في المعاهد والمدارس والجامعات

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دعا المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل، والتعبئة التربوية لـ"حزب الله" إلى تعليق الدروس يوم غد الاثنين ، "إفساحا في المجال لتطبيق الدروس الوطنية".وجاء في بيانهما المشترك: "اليوم تجدّد التاريخ ووشم على جبينه النصر وأعلن أنّ صناعة المجد يحفر في تاريخ لبنان الحديث ومن جديد ينتصر الوطن العصي على الاحتلال الصهيوني؛ لأنّ شعبه يأبى الضيم ولا يعيش تحت نير الإحتلال والاستبداد. فأعراس التحرير تعود إلى جنوب لبنان بإرادة شعب مقاوم ينتصر ويثبت من جديد معادلة الجيش والشعب والمقاومة ليتشكل الأنموذج اللبناني الفريد في هذا العالم كونه قدوة ومنارة للأجيال الصاعدة وتربية وطنية فعلية معمّدة بالدم والشهادة والفداء".وتابع: "انطلاقًا ممّا ذكر، إنّنا في والمكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله نوجّه تحية إكبار وتقدير لعطاءات الشهداء ولجرحى ولأهلنا وشعبنا الذي أذهل العالم في تضحياته وشجاعته وإقدامه وثباته ومقاومته، *وندعو لاعتبار يوم غد الإثنين هو يوم وطني تربوي بامتياز يكتب تاريخ لبنان المحرر من جديد بسواعد أصحاب الأرض، وتعلق فيه الدروس في المعاهد والمدارس والجامعات إفساحًا في المجال لمشاركة المعلمين والأساتذة والطلاب في أعراس التحرير وتطبيق الدروس الوطنية ميدانيًا على ساحات التضحية والشرف والمجد والانتصار".