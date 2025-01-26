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لبنان

الحزب التقدمي: المشهد الوطني اليوم كشف زيف التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
26-01-2025 | 15:22
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وجّه "الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان، "تحية وطنية لأهالي الجنوب ولأرواح الشهداء الذين عبّروا اليوم في مشهد وطني جديد عن تمسّكهم بحقّهم في أرضهم والعودة إلى بيوتهم وقراهم، وكشف زيف التزام الاحتلال الإسرائيلي بما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار".
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وإذ جدّد الحزب دعوته إلى "ضرورة تطبيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية تنفيذاً لهذا الاتفاق، وأن يتحرك المجتمع الدولي والدول الضامنة لهذا الاتفاق لفرض تطبيقه بالتوازي من تطبيق القرار 1701، أكد "الدعم الكامل للجيش اللبناني في انتشاره، وعلى القيام بدوره الوطني في حماية الحدود والجنوبيين واللبنانيين".
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