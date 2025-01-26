وزير الثقافة: درس الكرامة الوطنية سيقرأه الطلاب غدًا على تراب الجنوب

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كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى عبر حسابه على موقع "اكس": "غدًا سيستكمل أهل الجنوب وكل المخلصين عودتهم إلى قرى الحافّة الأمامية التي لم يدخلوها اليوم بفعل رصاص الاحتلال وامعانه في خرق المواثيق. لعلّ من المناسب بل من الواجب الوطني السماح للطلاب غداً بالتغيّب عن الصفوف لكي يواكبوا رحلة البطولة لاستعادة الأرض محرّرةً من اعداء الإنسانية."وختم: "درس الكرامة الوطنية سيقرأونه غدًا على تراب الجنوب، فلنسمح لهم بذلك".