بعد قرار وزارة التربية.. الجامعة اللبنانية: ترك الحرية لمدراء الجامعات جنوباً في التعليم غدا

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صدر عن رئاسة الجامعة اللبنانية البيان التالي: عطفا على قرار وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي. قرر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ترك الحرية لمدراء الفروع في الجنوب باتخاذ القرار المناسب لجهة التوقف عن التدريس والأعمال الإدارية يوم غد الاثنين الواقع في 27 كانون الثاني 2025.