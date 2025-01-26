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لبنان

اسرائيل نفذت عملية تفجير في كفركلا

Lebanon 24
26-01-2025 | 16:28
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نفذ العدو الاسرائيلي، مساء اليوم، عملية تفجير عنيفة في كفركلا سمع صداها في ارجاء الجنوب كافة، وفق ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام".

 
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