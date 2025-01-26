أثنى تقرير لوفد مشترك من البنك الدولي ومنظمات بيئية عالمية ومؤسسات لبنانية معنية بمستوى الخدمات والإجراءات المطبَّقة في مطمر كوستا برافا، والتي تماهي المواصفات الدولية، وتجنِّب التفريط بها بوضع الأنقاض في محيطها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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