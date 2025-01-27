Advertisement

لبنان

في طرابلس.. عراك وتضارب وإطلاق نار داخل إحدى قاعات الأعراس!

Lebanon 24
27-01-2025 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1311800-638735592717823573.jpg
Doc-P-1311800-638735592717823573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال داخل إحدى قاعات الأعراس في محلة طريق القلعة – طرابلس خلال مناسبة اجتماعية لعائلة من آل "ك" تطور إلى عراك بالأيدي وتضارب وتخلله إطلاق نار في الهواء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
Advertisement

وأفادت مصادر أنه سُجل إصابة شخص نتيجة تعرضه للضرب بكعب مسدس فيما فرّ المعتدون من المكان.

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والمخابرات إلى موقع الحادث، وبدأت العمل على تعقب المتورطين تمهيدًا لتوقيفهم.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2025-01-27
04:00 | 2025-01-27
03:52 | 2025-01-27
03:39 | 2025-01-27
03:31 | 2025-01-27
03:29 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24