في طرابلس.. عراك وتضارب وإطلاق نار داخل إحدى قاعات الأعراس!

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وقع إشكال داخل إحدى قاعات الأعراس في محلة طريق القلعة – طرابلس خلال مناسبة اجتماعية لعائلة من آل "ك" تطور إلى عراك بالأيدي وتضارب وتخلله إطلاق نار في الهواء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .وأفادت مصادر أنه سُجل إصابة شخص نتيجة تعرضه للضرب بكعب مسدس فيما فرّ المعتدون من المكان.وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والمخابرات إلى موقع الحادث، وبدأت العمل على تعقب المتورطين تمهيدًا لتوقيفهم.