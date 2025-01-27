في طرابلس.. سرقاه ولاذا بالفرار

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تعرض عامل من التابعية السورية عند الساعة السادسة من صباح اليوم لعملية سرقة بقوة السلاح على الأوتوستراد الجديد قرب سوق الخضار في طرابلس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وبحسب المعلومات، فقد أقدم شخصان كانا على متن سيارة من نوع “بيجو” سوداء اللون على اعتراض الضحية وترهيبه باستخدام السلاح قبل أن يسلبا دراجته النارية ويلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة.