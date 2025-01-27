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لبنان

التركيز على العملاء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-01-2025 | 02:15
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من الواضح ان مسار إلقاء القبض على عملاء اسرائيل من اللبنانيين يسير على قدم وساق الامر الذي يؤكد جدية الحزم الرسمي والحزبي في هذا الملف بعد حرب مدمرة على لبنان.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" بدأ ورشة كبيرة في صفوفه وداخل بيئته الشعبية وعلى كل المستويات من اجل اعتقال وكشف العملاء مع اسرائيل في ظل معرفته انه لا يمكن النهوض من دون "التنظيف" من الداخل.
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وترى المصادر ان الحزب سيحقق نتائج مهمة ربما لن يعلن عنها في ظل صمت كبير ومتزايد يقوم به في المرحلة الحالية، كأحد  اهم عبر الحرب الاخيرة.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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