عون وميقاتي عرضا للتطورات جنوبا ولنتائج الاتصالات الجارية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في قصر بعبدا التطوّرات في الجنوب ونتائج الاتصالات الجارية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى والبلدات المحتلة.

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