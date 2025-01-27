تزامنًا مع انتشار الجيش.. استمرار التوافد إلى بلدات وقرى القطاعين الغربي والأوسط

لا تزال حشود الاهالي والسكان تتوافد الى بلدات وقرى القطاعين الغربي والاوسط، بخاصة مدينة بنت جبيل، فيما يزداد انتشار الجيش، وتقوم قوات "اليونيفيل" بدوريات.

كما تعمل فرق الدفاع المدني على البحث عن جثث شهداء.