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لبنان

بلدية بني حيان باشرت فتح الطرق وتعبيدها

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:48
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أقام الجيش حاجزا عند مدخل بني حيان لجهة مركبا، وقد باشرت البلدية بفتح الطرق وتعبيدها والمدخل لجهة وادي السلوقي.
 
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