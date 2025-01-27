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لبنان

الموسوي: الحشد الشعبي في الجنوب فرض معادلة الجيش والشعب والمقاومة

Lebanon 24
27-01-2025 | 02:50
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أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي خلال احتفال تأبيني، أقامه "حزب الله" وأهالي بلدة ميسلون البقاعية، لمناسبة ذكرى اربعين الشهيد علي الهادي يوسف ألوس، "أننا استطعنا بأبنائنا أن نجترح المعجزات، وهذه المقاومة هي دين بأعناقنا، هي معنى وجودنا، لأن قرار المقاومة أسفر عزة وكرامة".
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وقال: "هذا شعبنا يفرض في الجنوب معادلة الجيش والشعب والمقاومة، سواء رضي من رضي، أو أبى من أب، وان لم يسطروها في البيان الوزاري، فقد سطرت من خلال الزحف الشعبي، وفاء لدماء الشهداء، وسنبقى أوفياء لكل الشهداء، ولسيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، وسنبقى على العهد، حيث كان يقول دائماً، أنه مهما بلغت التضحيات، ومهما قاسينا وواجهنا من صعوبات وآلام، سنبقى على العهد الأبديّ، وإذا ما وضعنا بين الثلة والذلة، سيبقى شعارنا هيهات من الذلّة".

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