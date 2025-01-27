نقابات العاملين في التعاونيات: مسيرات العائدين إلى قراهم فعل مقاوم

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رأى اتحاد نقابات العاملين في التعاونيات والمؤسسات وأسواق الخضر، في بيان، أن "مسيرات قوافل العائدين إلى قراهم واصرارهم على تحرير ارضهم هي فعل مقاوم عزيز ووطني شريف، ويوم زحفهم المبارك يوم من أيام الله المجيدة ونصرهم، يوازي نصر المقاومين المجاهدين في دفاعهم عن أرضهم ووطنهم".وأشار الى أن "الشعب اللبناني لا سيما الجنوبي الأبي المضحي، لن يتنازل عن حبة تراب ولن يسمح للعدو الصهيوني بالبقاء في أرضه، كما أن صموده وتضحيات مقاوميه الأبطال وجيشه الباسل ستبقى شوكة في عيون المتربصين والمتخاذلين والسياديين وأسيادهم، وستبقى الأرض لأهلها الشرفاء الاوفياء".