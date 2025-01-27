Advertisement

لبنان

نقابات العاملين في التعاونيات: مسيرات العائدين إلى قراهم فعل مقاوم

Lebanon 24
27-01-2025 | 03:24
A-
A+
Doc-P-1311896-638735704929308088.jpg
Doc-P-1311896-638735704929308088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى اتحاد نقابات العاملين في التعاونيات والمؤسسات وأسواق الخضر، في بيان،  أن "مسيرات قوافل العائدين إلى قراهم واصرارهم على تحرير ارضهم هي فعل مقاوم عزيز ووطني شريف، ويوم زحفهم المبارك يوم من أيام الله المجيدة ونصرهم، يوازي نصر المقاومين المجاهدين في دفاعهم عن أرضهم ووطنهم".
Advertisement

وأشار الى أن "الشعب اللبناني لا سيما الجنوبي الأبي المضحي، لن يتنازل عن حبة تراب ولن يسمح للعدو الصهيوني بالبقاء في أرضه، كما أن صموده وتضحيات مقاوميه الأبطال وجيشه الباسل ستبقى شوكة في عيون المتربصين والمتخاذلين والسياديين وأسيادهم، وستبقى الأرض لأهلها الشرفاء الاوفياء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:57 | 2025-01-27
06:36 | 2025-01-27
06:25 | 2025-01-27
06:15 | 2025-01-27
06:09 | 2025-01-27
06:06 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24