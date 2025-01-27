شرف الدين: الجنوبيون أجبروا المتغطرس على الهروب

قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في تصريح:

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"في هذا اليوم المجيد، نقف إجلالاً واحتراماً أمام أسطورة جنوبنا الغالي وشعبنا الأبي ودماء شهدائنا وعطر الجراح في أجساد المقاومين، إنه جنوب العزة كما عهدناه وعهدنا شعبنا الذي عودنا دوماً على مفاجآت البطولة والعنفوان".أضاف: "في هذا اليوم التحية كل التحية لمن غيّر المعادلات وأجبر المتغطرس على الرضوخ والهروب أمام إصرار نساء وشباب وكهول أبناء الأرض، هم من كانوا شوكة أمام آلة القتل الصهيونية المجرمة من المالكية والمجيدية الى قانا وبنت جبيل ومارون الراس وكل قرية ودسكرة في تلك البقعة العزيزة، آلة القتل تلك لم تكن يوماً قادرة لولا دعم الغرب وتواطؤ الكثيرين معهم، لكن جبروتهم يسقط أمام قبضات المدنيين وهم زاحفون لتحرير ارضهم بصدورهم العارية وأكفهم المجردة الا من الارادة".ختم: "تحية من كل قلب الى تلك الأرواح الطاهرة التي سقطت والتعازي الحارّة لذويهم ومحبيهم . التحية الى كل جريح ومصاب وكل الأمنيات بالشفاء العاجل".