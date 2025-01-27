20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شرف الدين: الجنوبيون أجبروا المتغطرس على الهروب
Lebanon 24
27-01-2025
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في تصريح:
"في هذا اليوم المجيد، نقف إجلالاً واحتراماً أمام أسطورة جنوبنا الغالي وشعبنا الأبي ودماء شهدائنا وعطر الجراح في أجساد المقاومين، إنه جنوب العزة كما عهدناه وعهدنا شعبنا الذي عودنا دوماً على مفاجآت البطولة والعنفوان".
Advertisement
أضاف: "في هذا اليوم التحية كل التحية لمن غيّر المعادلات وأجبر المتغطرس على الرضوخ والهروب أمام إصرار نساء وشباب وكهول أبناء الأرض، هم من كانوا شوكة أمام آلة القتل الصهيونية المجرمة من المالكية والمجيدية الى قانا وبنت جبيل ومارون الراس وكل قرية ودسكرة في تلك البقعة العزيزة، آلة القتل تلك لم تكن يوماً قادرة لولا دعم الغرب وتواطؤ الكثيرين معهم، لكن جبروتهم يسقط أمام قبضات المدنيين وهم زاحفون لتحرير ارضهم بصدورهم العارية وأكفهم المجردة الا من الارادة".
ختم: "تحية من كل قلب الى تلك الأرواح الطاهرة التي سقطت والتعازي الحارّة لذويهم ومحبيهم . التحية الى كل جريح ومصاب وكل الأمنيات بالشفاء العاجل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
Lebanon 24
بعد القبلة المثيرة للجدل بين ابنته ومطرب شهير.. هكذا علق والد أنغام على استدعائها من الشرطة السعودية
10:20 | 2025-01-26
26/01/2025 10:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
Lebanon 24
أول صورة لنانسي عجرم بعد خبر انفصالها عن زوجها فادي الهاشم.. شاهدوا مع من كانت
01:54 | 2025-01-27
27/01/2025 01:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشاب في أعز الناس.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشاب في أعز الناس.. من هو؟ (فيديو)
07:20 | 2025-01-26
26/01/2025 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
Lebanon 24
انفصلت عن زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.. إعلامية "الجديد" بـ "جمبسوت" ضيق أظهر رشاقتها (فيديو)
02:16 | 2025-01-27
27/01/2025 02:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة
Lebanon 24
آخر تطورات وضع الجنوب بعد إنتهاء الهدنة.. المستجدات لحظة بلحظة
11:00 | 2025-01-26
26/01/2025 11:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:57 | 2025-01-27
الرئيس عون تلقى دعوة للمُشاركة في القمة العالميّة للحكومات في الإمارات
06:36 | 2025-01-27
عن تهجير فلسطينيي غزة... السنيورة استنكر مواقف وتسريبات فتنوية
06:25 | 2025-01-27
"عمال البناء": تحديد جلسة في وزارة العمل لمتابعة الشكوى المقدمة من العمال المصروفين
06:15 | 2025-01-27
بعد أحداث مساء أمس... قيادة الجيش تدعو المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية
06:09 | 2025-01-27
بالفيديو... الجيش يدخل إلى دير ميماس بعد انسحاب العدوّ منها
06:06 | 2025-01-27
"الكتائب": لن نسمح بعودة عقارب الساعة الى الوراء
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
27/01/2025 14:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
27/01/2025 14:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
27/01/2025 14:14:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24