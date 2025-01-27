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لبنان

سكاف: لضرورة تحرك الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل عاجل

Lebanon 24
27-01-2025 | 03:39
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رأى النّائب غسان سكاف في حديث الى "صوت كل لبنان"، أنّ كلّ الإشارات التّي وصلت الى لبنان في الأيّام الأخيرة، كانت تشير الى انّ إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان في مهلة الستين يوماُ وفقاً لاتفاق وقف النار، ومنها حديث الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة الاممية الخاصة عن الوضع الهش في الجنوب، كما تصريح اليونيفيل عن اكتشاف مئة مخزن أسلحة في القرى الحدودية، قائلاً ان هذه التصاريح كلّها أعطت الذريعة لإسرائيل لتمديد احتلالها".
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وشدّد على "ضرورة تحرك الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل عاجل لإلزام إسرائيل الانسحاب الفوري من الجنوب"، وتحدّث عن مشهد يوم أمس، مشيراً الى "إطلاق مقاومة مدنية للاحتلال سيؤدي الى فرض امر واقع لخرق تمديد مهلة الاحتلال".

وأكّد ان "تأليف حكومة لبنانية جديدة هو خطوة أساسية لقطع الطريق على المناورات الإسرائيلية"، داعياً "كلّ الأطراف إلى تخفيض شروطها لتسريع ولادة الحكومة، لانّ أي تأخير في هذا السّياق سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الوضع اللبناني".

وحيا "أهالي الجنوب لصمودهم وتعلقهم بأرضهم وقراهم رغم الظروف الصعبة، والجيش اللبناني على دوره المحوري في مواكبة الجنوبيين وحمايتهم"، مناشدا "المواطنين الالتزام بتعليمات قيادة الجيش لضمان سلامتهم".
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