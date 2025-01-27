سلام هنأ في ذكرى الاسراء والمعراج

بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج، أهنئ اللبنانيين عموماً و المسلمين خصوصاً في هذا اليوم المبارك سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يعمّ السلام والاستقرار في لبنان وفي سائر بلادنا.



كل عام و انتم بخير.#الإسراء_والمعراج pic.twitter.com/rPWF7jDab7