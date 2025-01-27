بو عاصي: فلتكن المرة الأخيرة

كتب النائب بيار بوعاصي على منصة "إكس":

"ما حصل بالأمس في عين الرمانة مُدان بكل المقاييس وعلى الدولة ان تتحمل مسؤولياتها ولم تتحملها البارحة. فلتكن المرة الأخيرة".