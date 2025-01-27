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لبنان

بو عاصي: فلتكن المرة الأخيرة

Lebanon 24
27-01-2025 | 04:08
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كتب النائب بيار بوعاصي على منصة "إكس":
 
"ما حصل بالأمس في عين الرمانة مُدان بكل المقاييس وعلى الدولة ان تتحمل مسؤولياتها ولم تتحملها البارحة. فلتكن المرة الأخيرة".
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