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لبنان

درغام هنأ أهالي الجنوب على صمودهم

Lebanon 24
27-01-2025 | 04:09
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عقد النائب أسعد درغام بدعوة من هيئة ومجلس قضاء طرابلس في "التيار الوطني الحر"، لقاء مع المحازبين والمناصرين في حضور المنسق داني سابا، وكان عرض للأوضاع العامة سياسيا وأمنيا، وخصوصا في ظل التحديات الاقليمية والدولية التي تحيط بلبنان.
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وهنأ درغام أهالي الجنوب  على "موقفهم وصمودهم الشجاع"، مؤكدا أنهم "أهل الأرض وهذه الضمانة أقوى من كل شيء". وأحاط درغام الحضور بـ"مواقف التيار الوطني الحر من الاستحقاقات المقبلة، خصوصا الانتخابات البلدية والنيابية"،  ولفت الى "أننا نتطلع الى تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن على أمل أن تبدأ مرحلة العمل والتعافي لتسيير شؤون البلد وإنقاذ المؤسسات ووقف النزف الحاصل الذي أنهك المواطن على مختلف الصعد، فنحن بحاجة إلى النهوض وإعادة إعمار لبنان".

وفي الختام استمع درغام إلى أسئلة الحاضرين التي أعقبها نقاش.
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