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لبنان
الجيش: تفجير ذخائر في حقل تربل - الشمال وجرد رأس بعلبك
Lebanon 24
27-01-2025
|
04:11
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 27/1/2025، ما بين الساعة 10.45 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تربل - الشمال وجرد رأس بعلبك".
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