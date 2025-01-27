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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر في حقل تربل - الشمال وجرد رأس بعلبك

Lebanon 24
27-01-2025 | 04:11
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 27/1/2025، ما بين الساعة 10.45 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تربل - الشمال وجرد رأس بعلبك".
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