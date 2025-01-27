النقابات الزراعية في الجنوب: نقف جميعا من أجل بناء لبنان القوي الحر المستقل

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اكد تجمع النقابات الزراعية في الجنوب في بيان "ان التحرير لم يكن نهاية، بل هو بداية جديدة لمستقبل مشرق مزدهر، يجسد آمال الشعب اللبناني وجنوبه الصامد ضد العدو الغاشم في الاستقرار والتقدم والازدهار وتثبيتا للمعادلة الذهبية والوحيدة "شعب جيش ومقاومة".واضاف :" ايها الجنوب المقاوم نحن معكم، وأيديكم بأيدينا، نقف جميعا من أجل بناء لبنان القوي الحر المستقل، الذي يظل فيه الحق والسيادة والعدالة ومقاومة المحتل هم الطريق إلى الأمان والكرامة".وختم:"عاش لبنان حر أبي سيد مقاوم، عاشت إرادة شعبه، وعاشت عزيمتكم التي لا تلين".