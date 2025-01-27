العدو الإسرائيلي يختطف أحد أبناء الوزاني ويُطلق النار ترهيبا

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قام العدو الاسرائيلي باختطاف احد ابناء بلدة الوزاني بعدما تقدم الأهالي الى مدخلها وقام باطلاق النار ترهيبا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار باتجاه الأهالي في بلدة الضهيرة الحدودية.